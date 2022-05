Il montelupino Pietro Masotti compie 100 anni: gli auguri del sindaco

Masotti&Masetti insieme per festeggiare i 100 anni. Pietro Masotti, montelupino, festeggia infatti il uso secolo di vita, a portargli i saluti il suo 'quasi' omonimo Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino, che gli ha portato il saluto dell'Amministrazione Comunale. Le foto della festa sono state postate sul profilo social del sindaco.

Pietro, prima di lavorare in ferrovia, ha lavorato alle Vetrerie Taddei e solo per un cambio di turno non è stato deportato nei campi di concentramento come tanti suoi compagni.

"Una vita lunga - ha scritto il sindaco - , con una famiglia bellissima che lo adora ed una mente lucida e attiva. Del resto legge ogni giorno ed è bravissimo a risolvere cruciverba… fantastico. Grazie a Pietro, alle figlie e a tutti i suoi familiari per aver voluto condividere con me un traguardo così bello. Vi abbraccio forte".