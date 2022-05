Infermiere spiate a Empoli, il sindaco di Cerreto Guidi: "Dignità delle donne ancora offesa"

La telecamera nascosta per spiare alcune dipendenti dell’Asl Toscana Centro che hanno utilizzato uno degli spogliatoi dove sono collocate delle docce all’Ospedale San Giuseppe di Empoli, continua a suscitare sconcerto. Prende posizione il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“Si tratta di un episodio molto grave- sottolinea Simona Rossetti- In questi giorni non sono mancate le dichiarazioni di vicinanza e di solidarietà alle donne che sono state spiate, ma credo che sia importante, a costo di risultare ripetitivi, sottolineare la gravità di quanto accaduto.

Lo dico da sindaco e da donna. Quanto successo, oltre a colpire le dipendenti coinvolte, manda un messaggio allarmante su come perduri la negazione di un normale sistema di convivenza civile e come venga mortificata la libertà delle donne. I fatti avvenuti all’Ospedale pretendono che venga presto ristabilita la verità e accertate le responsabilità, ma impone anche che prosegua, se possibile in modo ancora più forte, l’impegno delle Istituzioni in difesa del rispetto e della libertà delle donne, che continuano ad essere offesi”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa