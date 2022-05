Investita vicino alla scuola, bambina di tre anni al Meyer

Una bambina di tre anni è stata investita all'Elba ed è stata portata al Meyer per un sospetto trauma cranico. La piccola stava andando alla scuola De Amicis di Capoliveri quando, stando alla ricostruzione della municipale, sarebbe stata urtata da un'auto condotta dalla mamma di un altro bambino della stessa scuola. La donna stava effettuando una manovra a retromarcia e non si era accorta della presenza della bambina. Quest'ultima ha sbattuto la testa ma è rimasta sempre vigile. La bambina dopo le prime cure e stata poi trasferita in codice giallo al Meyer di Firenze con Pegaso.