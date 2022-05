Mese 'rosa' a sostegno di Astro, obiettivo raggiunto. Acquistato l'ecografo per il Centro Donna di Empoli

Maggio è stato il mese rosa dedicato ad Astro e al Centro Donna dell’Ospedale di Empoli, con una serie di tre iniziative che si sono rivelate un grande successo e hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo: donare al Centro Donna un nuovo ecografo per la diagnosi di patologie al seno.

Il mese si è aperto domenica 8 maggio quando tante persone si sono radunate nei Comuni di Capraia e Limite, Castelfranco di Sotto, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Santa Croce sull’Arno dove sono state organizzate passeggiate e hanno portato nelle campagne e giardini circostanti tante t-shirt rosa per testimoniare la voglia di stare insieme e per riuscire a completare questo grande obiettivo.

Domenica 15 maggio è stata la volta dei Comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio, Gambassi Terme e Montopoli Val d’Arno, dove tante altre persone hanno continuato le passeggiate, aiutati dal bel tempo che ne ha facilitato l’organizzazione.

Grande conclusione domenica 22 maggio con la terza domenica rosa che si è svolta tra Cerreto Guidi, San Miniato e Vinci, dove in tanti hanno camminato in campagna e sulle colline della zona, con grande spirito solidale e generoso. A San Miniato, in occasione del 38° Trofeo Casa Culturale e del 33° Trofeo "R. Rocchini memorial", insieme ai veterani della podistica, un gruppo ha indossato la t-shirt rosa e camminato per le colline sanminiatesi, sempre con l’obiettivo di per promuovere la raccolta fondi destinata all’acquisto di un nuovo ecografo per il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

"Avevamo scommesso in una ripartenza ma non la immaginavamo così piena di entusiasmo - ha commentato il presidente di Astro, Paolo Scardigli -. Tanta passione nei volontari di Astro e delle associazioni del territorio che voglio ringraziare ancora una volta perché senza di loro non saremmo riusciti a gestire tante piazze. Questa novità che avevamo proposto ai Comuni sembrava una grande impresa, ma grazie alle amministrazioni comunali il peso è stato ben ripartito e ognuno si è messo in gioco per organizzare al meglio in ogni territorio una bella passeggiata rosa. Il gruppo di lavoro che si era costituito per realizzare tutto questo, ha permesso di organizzare un grande evento suddiviso nei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore ed ha portato in più zone l’associazione Astro per fidelizzare ancora di più la nostra onlus. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, a coloro che hanno partecipato e contribuito ad un grande obiettivo. Presto potremo consegnare questo nuovo ecografo al Centro Donna insieme a tutti coloro che hanno collaborato in questi mesi”.

Fonte: Ufficio Stampa