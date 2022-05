Mille contro la guerra, domani a Firenze iniziativa con Anpi, Bindi, Castellina, Primicerio, Chiti, Tarquinio

ltre mille firme, tra cui quelle di esponenti dell’associazionismo laico e cattolico, del sindacato, del mondo istituzionale e culturale, sono state raccolte in pochi giorni nella provincia di Firenze per chiedere pace, diplomazia e stop alle armi in Ucraina. E la mobilitazione “Mille contro la guerra permanente” vede un appuntamento domani martedì 31 maggio a Firenze alle 18 presso lo Spazio Alfieri in via dell’Ulivo iniziativa con Vania Bagni (Anpi Firenze), Rosy Bindi, Luciana Castellina, Vannino Chiti, Mario Primicerio, Marco Tarquinio. Ingresso libero dalle 17:30 fino a esaurimento posti (verrà predisposta amplificazione esterna per chi resta fuori). La Cgil Firenze partecipa e invita a partecipare all’iniziativa

E' possibile aderire all'appello compilando il form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenR0MEJenLbjFygirYJIi1sEMEtUl04NmXaS8aZJ4XzHzijA/viewform

Per info e contatti millecontrolaguerra@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze