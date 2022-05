Miriam Leone in Valdelsa: matrimonio e relax per l'attrice

Ospiti d'onore come Miriam Leone alla tenuta di Castelfalfi. La popolare attrice ed ex Miss Italia ha pubblicato una foto su Instagram con commentato Ah dolce Toscana. La piscina in cui si sta rilassando è quella del resort di Montaione. Proseguendo nelle stories del profilo di Leone si vede come l'occasione dell'arrivo in Toscana sia quella di un matrimonio, con gli sposi di spalle a protezione della loro privacy. La foto dell'attrice catanese è stata poi ricondivisa dalla struttura ricettiva, con i ringraziamenti per aver partecipato in queste giornate di relax.