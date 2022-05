Natura, gioco e sport: a San Casciano in partenza i Centri estivi "Le Rondini"

Musica, sport, natura, arte, giochi. Dal 13 giugno ha inizio il viaggio dello stare insieme imparando tra gli spazi pubblici di San Casciano con il programma di centri estivi “Le Rondini”, promosso dal Comune e organizzato dalle associazioni e dalle società sportive locali. Luoghi accoglienti e spaziosi, progetti ludico-educativi e occasioni di divertimento. Si apre l’ampio ventaglio di attività originali e creative nei giardini delle scuole, nei parchi pubblici e negli impianti sportivi. Le attività si rivolgono a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni. “Quello che offriamo – annuncia l’assessora alle Politiche educative Elisabetta Masti -, grazie alla collaborazione delle associazioni e della rete di sinergie con il ricco mondo sportivo sancascianese che si consolida anche quest’anno, è la possibilità per tutte e tutti di vivere l’estate, giocando e divertendosi, con proposte di qualità”.

L’ALLEGRA BRIGATA DEL SUMMER CAMP

La grande novità di quest'estate è la nuova gestione del campo sportivo La Botte a cura della Botte Gsv che intratterrà e animerà le giornate estive dei bambini e dei ragazzi con il Summer La Botte Camp. Si tratta di un centro estivo, eterogeneo e diversificato con un ampio assortimento di proposte che permetteranno ai partecipanti di sperimentarsi e confrontarsi con varie tipologie di attività sportive e creative tra cui basket, pallavolo, pattinaggio, lotta, ginnastica ritmica, judo, tennis, danza, karate, baseball e percorsi ginnici con tecnici qualificati UISP.

Ogni pomeriggio il Summer La Botte Camp propone corsi di pittura, musica, teatro, scienza e giochi, condotti da un team di esperti nei vari settori. Il centro estivo, in programma dal 13 giugno al 29 luglio, è organizzato dall'Associazione La Botte in collaborazione con il Comune di San Casciano in Val di Pesa, le associazioni della ASD Valdipesa e con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle. L'amministrazione sancascianese garantisce anche il servizio di trasporto scolastico per le famiglie che scelgono il centro estivo della Botte.

Iscrizioni aperte: cell. 333 33 19 877, 347 80 20 668.

Informazioni: Ufficio Scuola Comune di San Casciano in Val di Pesa tel. 055 8256269-271 - scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

PER I PIU’ PICCOLI

Rientra tra le proposte del Comune di San Casciano l'iniziativa “Zuzzerellando”, una sessione di centri estivi organizzati per il mese di luglio aperta a bambini dai 3 ai 6 anni e ragazzi dai 7 ai 12 anni negli spazi della scuola dell'infanzia del Bargino, nella scuola dell'infanzia del capoluogo e presso la scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo.

Informazioni: lacasadimarzapane.ce@gmai.com, cell. 389 18 17 274.

Anche la scuola privata paritaria San Casciano propone centri estivi per bambini dai 3 ai 6 anni all'insegna di “Colori, giochi e musica”.

Iscrizioni: cell. 375 674 7341.

UN'ESTATE DA VIVERE IN 'RETE'

Sono tante le offerte sportive che miscelano divertimento, gioco e apprendimento, frutto del lavoro organizzato dalle associazioni presenti sul territorio finalizzato alla formazione giovanile.

PATTINAGGIO

Presso il campo sportivo di Cerbaia prendono il via i corsi di pattinaggio giochi e coreografie curati da pattinando ASD San Casciano. Info: Antonella cell. 338 68 12 679, Danila cell. 329 17 71 557.

CALCIO

Per gli appassionati del pallone a scacchi bianconero il corso giusto è quello del Camp Giallo Verde presso lo stadio comunale di San Casciano rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni.

Informazioni e iscrizioni: 055 70 58 61.

NUOTO

Con l'arrivo della stagione estiva torna la possibilità di imparare e divertirsi nuotando, al fianco di istruttori qualificati, nell'impianto sportivo della Piscina del Chianti con l'associazione “Aquatica Sport & Benessere”.

Informazioni e iscrizioni: tel. 055 82 90 298.

TENNIS

Il tennis non poteva mancare tra le discipline più gettonate per un'estate dedicata allo sport dei più giovani. La scuola tennis Cerbaia offre la possibilità di frequentare un centro estivo che comprende il pranzo.

Informazioni: Filippo Baldacci cell. 366 35 65 504.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino