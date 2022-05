Nuova sede per la Cgil di Fucecchio: tutto pronto per l'inaugurazione

Nuova sede per la Cgil di Fucecchio. L'inaugurazione è prevista per lunedì 6 giugno alle ore 15:30. La nuova sede si troverà in piazza Arturo Toscanini 3.

All'inaugurazione sarà presente il sindaco del Comune di Fucecchio Alessio Spinelli che porterà i saluti dell'Amministrazione Comunale, poi seguiranno gli interventi di Patrizia Rosati, Segretaria SPI CGIL Fucecchio, Mario Batistini, Segretario Generale SPI CGIL Fucecchio, Paola Galgani, Segretaria Generale CGIL Firenze, e Ivan Pedretti, Segretario Generale SPI CGIL.