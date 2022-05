Processo Ciatti, Ceccardi (Lega): "Vicina alla famiglia in questa estenuante attesa"

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia di Niccolò Ciatti nell'estenuante attesa di una giusta sentenza. La prima udienza del processo spagnolo è una tappa fondamentale nel percorso che dovrà portare ad una severa condanna di Bissoultanov e Magomadov. Finalmente oggi Luigi e Cinzia hanno potuto vedere in faccia gli assassini di loro figlio ed esprimere la propria rabbia. Una rabbia certamente dovuta anche alla tortuosa serie di complicazioni che hanno portato a ben due processi differenti, in Spagna e in Italia, quasi cinque anni dopo quella maledetta notte costata la vita a Niccolò. Mi auguro vivamente che la prima sentenza arrivi in tempi molto brevi”. Lo afferma Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.