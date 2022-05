Scritta sulla Cappella di Pistolese, Pomponi: "Gesto da idiota"

"Sei quello che manca dentro di me". La scritta, in rosso, è apparsa nelle ultime ore su una fiancata della Cappella di Pistolese, alla periferia nord di Montaione. Un gesto che non è andato giù a qualche abitante, né tantomeno al sindaco Paolo Pomponi.

La cappella è un luogo storico e si hanno sue notizie dal 1840. Oggi però quella struttura cara a molti montaionesi è al centro di una notizia di cronaca.

"Vorrei dire a quel deficiente che ha imbrattato la storica cappella che 'dentro' di lui purtroppo non manca solo la destinataria del suo messaggio ma, purtroppo, anche tanta materia grigia. Semplicemente un idiota. Spero solo con tutto il cuore che non tu sia un nostro concittadino, non meritiamo gente così su questo poggio" ha scritto Pomponi su Facebook.