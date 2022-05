Trovato con 5 piante di canapa, denunciato 40enne a Montespertoli

Nel corso dei controlli previsti nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Scandicci hanno denunciato a Montespertoli un 40enne italiano di San Casciano in Val di Pesa per detenzione ai fini di spaccio di cinque piante di canapa indiana, circa 5 grammi di marijuana e hashish suddivide in dosi e vario materiale per il confezionamento.

I militari hanno poi tratto in arresto un 49enne cittadino georgiano che, grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini, veniva rintracciato unitamente a due connazionali nei pressi di un importante centro commerciale di Scandicci.

Lo stesso era destinatario di un provvedimento di cattura per l’espiazione di 2 anni e cinque mesi di carcere per evasione e vari furti.

Nella stessa circostanza, gli altri due georgiani (un 29enne ed un 51enne), venivano deferiti per possesso di oggetti atti allo scasso. L’arrestato è stato tradotto in carcere a Sollicciano, sia per il citato provvedimento ma anche perché, all’atto dell’identificazione, esibiva un passaporto risultato falso.

Infine è stata multata una 23enne italiana per ubriachezza a seguito di una verifica nei pressi di una discoteca del luogo.