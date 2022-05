Unione dei Comuni, l'opposizione: "Manca il rendiconto da un mese, evento grave"

I sottoscritti consiglieri dell’Unione Comuni Empolese Valdelsa, all’esito delle opportune verifiche, non hanno potuto che prendere atto della circostanza che l’Ente Unione dei Comuni Empolese Valdelsa non ha approvato il rendiconto della gestione relativa all’anno 2021 entro il termine di Legge previsto per il 30 aprile 2022.

L’importanza del rispetto della scadenza e di conseguenza la gravità di tale omissione è di intuitiva evidenza, poiché come anche recentemente la Corte dei Conti ha avuto modo di rilevare, il rendiconto “costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d’esercizio e per la successiva programmazione finanziaria”. Quanto riportato è la naturale conseguenza degli effetti che la Legge collega alla sua mancata approvazione. Effetti che sono di particolare gravità per l’Ente in questione.

I sottoscritti consiglieri di opposizione, in ragione della gravità della vicenda ed in ossequio alla funzione di controllo che gli è loro istituzionalmente propria, non hanno per forza di cose potuto esimersi dal segnalare la circostanza, per ora, all’Ente Regione ed alla Prefettura di Firenze, perché conoscano la vicenda e si attivino di conseguenza.

La gravità dell’accaduto non fa altro che accentuare la preoccupazione propria di tutti i firmatari, (in proprio ed in rappresentanza dei gruppi di riferimento), in ordine allo stato in cui versa l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Sono infatti numerosi i dossier aperti su questioni di fondamentale importanza, in relazione ai quali l’operato dell’Ente lascia veramente attoniti, anche in punto di risposta a chiarimenti e domande che tardano irragionevolmente ad arrivare a chi dall’opposizione le propone.

La maggioranza consiliare PD che è alla guida dell’Ente, occorre che prenda atto dello stato delle cose e si attivi di conseguenza. Il tempo sta per scadere, se non è addirittura su molti argomenti già scaduto da tempo.

In ordine al mancato rispetto della scadenza per l’approvazione del rendiconto, i firmatari della lettera di chiarimenti inoltrata, continueranno a vigilare sui successivi sviluppi, informando i quindi i cittadini sulle conseguenze dell’attuale stato delle cose.

Sabrina Ramello, (Forza Italia - Pres. I Commissione)

Giuseppe Romano (Forza Italia - Capogruppo),

Andrea Migliorini (Progetto Montespertoli - Capogruppo),

Maddalena Pilastri (F.lli d’Italia - Capogruppo),

Eliseo Palazzo (Lega Salvini Premier - Capogruppo),

Emanuele Nencini (Toscana Domani - Capogruppo),

Fabrizio Macchi (M5S - Capogruppo),

Leonardo Pilastri (Gruppo Misto - Capogruppo).