Università per Stranieri di Siena, le iniziative di sostegno per l’emergenza ucraina

Nell’ambito delle attività legate all’emergenza ucraina, l'Università per Stranieri di Siena ha promosso ulteriori iniziative nelle ultime settimane. Tra queste un progetto di tirocinio specifico, avviato da un gruppo di docenti dell'Ateneo in collaborazione con l’Ufficio tirocini e con il delegato ai tirocini, prof. Luca Paladini. Le attività prevedono interventi rivolti ai singoli, alle scuole e alle famiglie:



1. sportelli online di mediazione linguistico-culturale (in russo e in ucraino) rivolti a scuole e famiglie, gestiti da studentesse tirocinanti, finalizzati a:

- aiutare la comunicazione fra le scuole e le famiglie degli alunni accolti;

- raccogliere informazioni su background educativo e usi linguistici degli alunni accolti;

- trasmettere informazioni importanti sulla vita scolastica e attività in orario extracurricolare (corsi di italiano L2, laboratori interculturali o di altra tipologia, attività ricreative) agli alunni accolti e alle loro famiglie.



2. moduli di italiano L2: in presenza (in alcune scuole di Siena) e online, di 20 ore ciascuno e suddivisi per 4 fasce d’età (dai 6 ai 16 anni), tenuti dai tirocinanti in orario extra- scolastico. Al momento seguono i corsi circa 110 studenti ucraini, suddivisi in 8 gruppi, mentre prosegue il lavoro per accogliere le numerose richieste pervenute.



3. Una parte del progetto di tirocinio riguarda l’attività in presenza, svolta presso realtà toscane che operano nel settore sociale e dell’accoglienza (Caritas, cooperative sociali, biblioteche) per mettere a disposizione le competenze linguistico-comunicative e disciplinari per attività di mediazione linguistico-culturale, didattica dell’italiano, facilitazione linguistica e sostegno nell’espletamento di procedure burocratiche di persone in arrivo in Italia.

Per richieste relative a queste attività contattare: solidarietaaccoglienza@unistrasi.it.



Corsi di lingua italiana

A queste attività si affiancano i corsi gratuiti e intensivi di italiano di livello A1 rivolti a persone adulte coinvolte nell’emergenza ucraina, organizzati, implementati e offerti dal Centro CLUSS.

Cinque corsi sono iniziati il 20 aprile (40 ore ciascuno, 4 a distanza e 1 in presenza) con il coinvolgimento di circa 70 persone, inclusi studenti di italiano dell’Università di Kharkyv.

Altri corsi sono previsti tra giugno e luglio.

Per informazioni sui corsi di italiano: help2022@unistrasi.it

Fonte: Università per Stranieri di Siena