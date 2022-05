Vandali al campo da basket di Pieve a Nievole, spaccato il canestro

Il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti ha accolto con grande dispiacere la notizia di un atto vandalico ai danni della struttura sportiva di un parco pubblico cittadino.

“La notte tra venerdì e sabato scorso, qualcuno probabilmente ha pensato bene di attaccarsi ad uno dei canestri nel campo di basket del verde pubblico Riani, distruggendolo- dice amaramente Gilda Diolaiuti-. Al netto delle verifiche che ovviamente sono in corso, visto che la zona è dotata di telecamera, faccio appello a chiunque eventualmente sappia o magari abbia visto qualcosa affinché attivi il senso civico che dovrebbe contraddistinguere una comunità civile ed evoluta come quella pievarina e collabori per il miglior esito delle verifiche e indagini.

Questo, associato alla "lettura" della telecamera, potrebbe essere di grande aiuto anche per gli autori del misfatto che messi di fronte alle loro responsabilità potrebbero meglio comprenderne il disvalore e le giuste conseguenze a cui si va incontro con simili atteggiamenti che non dimostrano certo nè forza, nè bravura nè tantomeno amore di se.

Sono molto amareggiata perché questi episodi di vandalismo gratuito sono stati commessi probabilmente da persone che si lasciano vincere dalla noia ma che potrebbero canalizzare in modo certamente più utile e più dignitoso queste energie”.