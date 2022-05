Viene condannato per violenza sessuale sulla figlia di 5 anni, chiama i carabinieri e si fa arrestare

Appena ha saputo di essere stato condannato in via definitiva per violenza sulla figlia di 5 anni, ha chiamato i carabinieri per farli venire ad arrestarlo, aspettandoli in un parcheggio. È accaduto ieri a Grosseto. A darne notizia La Repubblica. L'uomo, residente a Grosseto, era stato condannato qualche giorno prima a 3 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali, violenza sessuale e atti sessuali con minore dalla Corte di Appello di Firenze.

Da quanto appreso i fatti risalgono al 2013: l'uomo fu arrestato su richiesta della moglie, e dalle indagini effettuate si raccolsero elementi a suo carico per accusarlo di atti sessuali sulla figlia di 5 anni. Per 9 mesi l'uomo è stato nel carcere di Sollicciano, poi la scarcerazione con divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia. Nel 2017 fu denunciato dai carabinieri per stato di ubriachezza, e fu oggetto di un avviso orale del Questore di Grosseto.

Dopo 9 anni è arrivata la condanna definitiva: l'uomo sarà trasferito alla Casa Circondariale di Massa Marittima.