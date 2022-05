Betti e Manetti lasciano la guida dell'Abc Solettificio Manetti, per loro un nuovo ruolo?

Dopo aver guidato per cinque anni l’Abc Solettificio Manetti, coach Paolo Betti e il vice coach Samuele Manetti lasciano la prima squadra. A loro la proposta di restare in gialloblu con un ruolo diverso.

Per quanto dolorose, certe decisioni a volte si rivelano necessarie. Ed è questo il caso del primo annuncio dell’Abc Solettificio Manetti, che dalla prossima stagione cambierà la guida tecnica. Dopo 8 anni ininterrotti sulla panchina castellana, di cui i primi tre come vice ed i successivi cinque come capo allenatore, Paolo Betti non sarà più l’head coach della prima squadra gialloblu. Una decisione presa di comune accordo con la società, essendo in qualche modo arrivata la fine di un ciclo che lascia tanti bellissimi ricordi e la consapevolezza di un percorso condotto sempre ai vertici. Ma tanto è stretto il legame e grande la stima, che la società ha proposto a coach Betti di restare comunque in gialloblu ricoprendo un doppio incarico: dirigenziale, all’interno di una struttura che a breve sarà annunciata e che affiancherà il Consiglio direttivo in tutto ciò che riguarda la gestione tecnica delle squadre, e tecnico sul campo, affidandogli la guida di una delle formazioni di punta del vivaio castellano.

“E’ stata una decisione condivisa – attacca coach Paolo Betti – non facile ma presa nel momento giusto dopo 8 anni consecutivi nello staff della prima squadra. Ringrazio la società e tutti i ragazzi che ho allenato in questi anni, con i quali si è instaurato un rapporto di reciproca fiducia ed amicizia, ed in particolare ci tengo a ringraziare Samuele Manetti, Simone Garbetti, Claudio Calvani, i fisioterapisti e tutto lo staff che ha condiviso con me questa splendida avventura. Ottimi giocatori e tecnici ma prima ancora grandissime persone con le quali abbiamo creato un gruppo davvero bellissimo. Detto questo, l’Abc è la mia seconda casa e mi sento partecipe del futuro della società in cui sono nato e cresciuto, restando a disposizione seppur con un ruolo diverso”.

Stesso discorso valga per Samuele Manetti, fidata spalla di Paolo Betti in queste cinque entusiasmanti stagioni in cui ha rivestito il ruolo di vice coach. Personalità e competenza per un tecnico che ha saputo affiancare il suo capo allenatore trovando la quadratura perfetta. Anche nel suo caso la decisione è arrivata di comune accordo: necessità di cambiamento da un lato, volontà di dedicare più spazio alla famiglia dall’altro. Ma proprio come per Paolo Betti, anche per Samu Manetti è pronta la seconda, anzi terza, avventura in maglia gialloblu: un incarico nella nuova struttura dirigenziale e la possibilità di sfruttare tutte le sue competenze tecniche nel miglioramento individuale dei prospetti più interessanti del vivaio castellano.

“Dopo 23 anni trascorsi prima come giocatore e poi come allenatore, è arrivato il momento di dedicarsi alla famiglia – prosegue coach Samuele Manetti – anche se resterò comunque all’interno della società con un ruolo diverso che mi permetta di conciliare famiglia e lavoro. Negli ultimi cinque anni è stato bellissimo condividere con Paolo questa avventura: siamo cresciuti insieme nell’Abc e guidare la prima squadra della nostra società è stato un sogno divenuto realtà. Il tutto avendo la fortuna di lavorare con uno staff e dei giocatori davvero super, con i quali negli anni si è costruito un bellissimo rapporto, compresi i giovani che abbiamo tirato su dall’Under 20 e che oggi sono ormai giocatori affermati. In ogni caso, questo è soltanto un arrivederci”.

Due ottimi tecnici, ma prima ancora due persone meravigliose, che rappresentano un pezzo di storia dell’Abc, cresciute con il gialloblu cucito addosso prima come giocatori e poi come allenatori. Due grandi amici che hanno percorso fianco a fianco una strada impegnativa e bellissima, dando prova di passione, attaccamento e competenza. A loro l’immenso grazie per tutto ciò che fino ad oggi hanno dato all’Abc e per quello che ancora potranno dare negli anni a venire.