Crisi Ucraina, un incontro sugli effetti sull'economia, la finanza e le relazioni internazionali

La guerra in Ucraina ha amplificato e accelerato processi già in corso in Occidente. Inflazione, primi segni di recessione, blocco o difficoltà nelle catene di approvvigionamento di materie prime, semilavorati e merci, aumento dei tassi, caduta di valore di tutti gli asset finanziari: non sono fenomeni nuovi ed improvvisi legati alla guerra; sono le conseguenze dei due anni di della pandemia e della crisi sistemica cominciata nel 2008. Cosa è successo di veramente nuovo con la guerra? Il tentativo di riaffermare la supremazia del modello Usa di riproduzione capitalistica basato su industria delle armi, controllo dell'energia, forza del dollaro e macroscopica finanziarizzazione. Il tutto a fronte del grave indebolimento del progetto capitalistico europeo a base tedesca, fondato su approvvigionamento energetico a basso costo e modello industriale deflattivo. Insieme al tentativo di liquidazione della possibilità di integrazione tra manifattura, tecnologia e finanza europee ed energia, tecnologie e grandi mercati russo e cinese. Un disperato e feroce tentativo dell'imperialismo a base angloamericana di "perpetuatio ad infinitum", a mezzo di una guerra per procura, del proprio dominio mondiale da tempo in crisi e in declino.