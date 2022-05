Elezioni, Giuseppe Conte a Carrara per sostenere la candidata Rigoletta Vincenti

Grande attesa per l’arrivo di Giuseppe Conte domani a Marina di Carrara. L’ex premier, oggi presidente del Movimento Cinque Stelle, dalle 18.30 sarà alla pineta La Caravella per sostenere la candidatura a sindaco di Rigoletta Vincenti, appoggiata anche da Articolo Uno, Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana. Sarà l’occasione per fare il punto sull’attività dell’amministrazione pentastellata e lanciare i progetti per il futuro della città.

"Giuseppe Conte – sono le parole di Vincenti – non è solo il presidente del Movimento Cinque Stelle. È e sarà sempre il presidente del consiglio che ha affrontato la fase iniziale e più sconvolgente della pandemia, quella del lockdown e della crisi sanitaria. Per chi come me, da primario di ospedale, si è trovato in prima linea è stato un punto di riferimento nel momento più critico. Stringergli la mano sarà un’emozione che non avevo messo in conto".

Fonte: Ufficio stampa