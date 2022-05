Empoli, dal PNRR fondi per rendere i servizi sempre più a portata di click

Un'opportunità concreta per rendere il sito web del Comune più che mai fruibile e per creare nuovi servizi digitali ai quali accedere online, ovvero per ridurre sempre più le distanze fra pubblica amministrazione e cittadini. L'amministrazione comunale di Empoli potrà accedere ai fondi PNRR per la misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici": la candidatura dell'ente di via Giuseppe Del Papa è stata ammessa a un finanziamento per un importo pari a 280.932 euro.

Al centro del pacchetto PA digitale 2026, la transizione digitale degli enti: PA digitale 2026 è il punto di accesso alle risorse per la transizione digitale.



Entrando nel dettaglio, il Comune di Empoli ha inviato candidature anche per le misure relative a "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" (misura 1.4.4), "Adozione app IO" (1.4.3) e Abilitazione al cloud per le PA locali" (investimento 1.2). Per ogni avviso è previsto un finanziamento una tantum, erogato al raggiungimento da parte dell'ente di determinati obiettivi in un certo tempo. Obiettivi e tempi sono fissati dai singoli bandi. Gli importi che il Comune potrà ricevere rispettivamente per ognuno di questi avvisi ammontano a 14mila euro, 36.400 euro e 252.118 euro



Attualmente, da parte del Comune è inoltre in corso l'adesione a un ulteriore bando: si tratta dell'avviso di misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" dal quale l'ente potrebbe ricevere un ulteriore finanziamento che ammonta a quasi 90mila euro per completare l'attivazione di PagoPA.



L'assessore all'Innovazione del Comune di Empoli sottolinea che, grazie alla transizione digitale, sempre più servizi saranno fruibili dai cittadini anche a distanza, in modalità online. Questo significa offrire nuove modalità di accesso agli sportelli, attraverso smartphone o pc, direttamente da casa, senza fare code, senza subire attese. Digitalizzare i servizi e potenziare il sito web del Comune permette di fatto di accorciare le distanze fra servizi e utenti. Per questo, l'amministrazione comunale ha scelto di lavorare per intercettare importanti finanziamenti del PNRR anche in questo strategico settore.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa