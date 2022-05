Fashion Show Laba, al Teatro Verdi la sfilata Release

Si avvicina a grandi passi il Fashion Show 2022 della Laba di Firenze: la sfilata di fine anno accademico, che porta in passerella gli abiti creati dagli studenti del terzo anno del corso di Moda, si terrà sabato 4 giugno alle ore 18,30 al Teatro Verdi di Firenze (via Ghibellina n. 99). Tema dell’evento, “Release” ovvero la ripartenza, la rinascita dopo i lunghi anni di buio della pandemia da Covid. A dare corpo al tema chiave saranno le collezioni di 22 giovani e talentuosi stilisti, di nazionalità italiana e cinese, iscritti alla Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

Per l’occasione sono attese circa mille persone, tra famiglie dei ragazzi, ospiti speciali, partner aziendali e istituzionali e staff dell’Accademia. Più di 30 modelli e modelle dell’agenzia fiorentina Fashion Concept indosseranno i capi uomo-donna che interpretano il concetto di “ritorno alla vita” dal punto di vista degli allievi. Curatori della kermesse i docenti Cristina Cacioli, Veronica Roberti, Stefano Vasile, Olgica Glavasevic ed Elisa Monaco. “Tutto rinasce, tutto si riforma, tutto prende nuovo corpo: abbiamo voluto lanciare questa sfida creativa ai nostri ragazzi dopo l’emergenza sanitaria globale – spiega lo staff del Dipartimento di Fashion della Laba di Firenze -. Ci sembrava il giusto modo per ‘leggere’ la realtà del post pandemia attraverso lo sguardo di questa generazione di giovani. E i risultati sono interessanti: c’è chi ha interpretato la ripartenza dando spazio alla moda sartoriale, chi utilizzando un approccio concettuale. C’è chi si è focalizzato sull’elemento ‘terra’ e chi ha dato voce alla propria rabbia. Questa occasione ci permette di avere accesso diretto al sentire dei nostri studenti e alle loro emozioni. Un esperimento artistico e sociale davvero stimolante”.

La sfilata si aprirà con un video introduttivo che mostra il lavoro di preparazione dei ragazzi per poi dare spazio al défilé con le proposte degli iscritti. Colori forti e materiali variegati (dalla pelle alla seta, dal nylon ai tessuti trattati) si mixano per dare vita a uno spettacolo di forte impatto, sulla scia delle passerelle delle grandi maison della moda italiana. Durante l’evento ci sarà un momento riservato anche all’innovazione e alle nuove tecnologie applicate al fashion: sarà infatti presentata una collezione virtuale di abiti - uno per allievo - coordinata dal docente Stefano Vasile. Sul tappeto virtuale sfileranno capi in 3D per una moda sempre più futuristica, capace di superare i confini fisici e temporali.