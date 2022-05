Il Cdx appoggia l'ex Pd Guidi, Prima Bientina-Italexit: "Un minestrone senza valori"

"Finalmente si sono tolti l'abito della menzogna. Sono riusciti a fare quello che neanche il governo dei migliori è riuscito a fare, riunire veramente tutte le forze politiche in un unico minestrone, inserendo anche Fratelli d'Italia. Una lista elettorale dichiarata pubblicamente, fin da subito, civica ed estranea a qualsiasi partito. Ed invece eccoci qua ad assistere all'ennesima "orgia politica", oramai senza valori, ideali, tutti insieme appassionatamente per anteporre i propri interessi a quelli dei cittadini", è questo il commento di Manfrin Alessandro, candidato sindaco con Prima Bientina/Italexit e Giovanni Pezone, Coordinatore Poltico Provinciale Italexit, in merito alla scelta del Cdx unito di appoggiare l'ex PD Guidi alle elezioni comunali di Bientina.

"Adesso, tutto il resto, tutti i discorsi, tutte le uscite pubbliche sono fumo negli occhi, per loro la priorità sarà realizzare ed accontentare tutti quelli che si servono della città di Bientina come se fosse una "mangiatoia". A questo punto la lista di Guidi rappresenta a pieno la fotografia del grande governo unico nazionale. Forza Italia, Lega e addirittura Fratelli d'italia, rappresentati dai loro coordinatori, sembrano prendere a schiaffi i loro elettori con questa scelta, perché parliamoci chiaro, il signor Guidi non avrà più un ruolo ufficiale nel PD, ma ha dichiarato che il PD sarà sempre comunque il suo partito. Siete così sicuri che l'elettorato vi seguirà nella vostra decisione? Noi però, dopo aver assistito a ciò, siamo ancora più sicuri della nostra scelta per chi ancora crede in una politica sana e giusta"





Tutte le notizie di Bientina



<< Indietro