Infermiere spiate, dalla Lega solidarietà contro la "violenza privata"

"Ci auguriamo che i responsabili di questo atto gravissimo siano individuati entro breve e severamente puniti. Esprimiamo la nostra solidarietà alle donne coinvolte, che ora vivono anche con la paura della diffusione delle immagini e attendiamo con fiducia l'esito delle indagini. Dalla ricostruzione di quanto accaduto sarà importante capire come evitare che un episodio del genere possa ripetersi”.

Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, il gruppo Lega Salvini Premier del Consiglio comunale di Empoli, con il capogruppo Andrea Picchielli e la rappresentante della Commissione Pari opportunità,Tiziana Bianconi, esprimono la propria indignazione sul caso delle infermiere spiate sotto la doccia al piano terra dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. “Una telecamera appena più grande di una testa di spillo -ricordano gli esponenti leghisti- riprendeva le operatrici sanitarie mentre erano sotto la doccia e inviava le immagini su un monitor dall'altra parte della parete dove c’è lo spogliatoio riservato al personale tecnico addetto alle manutenzioni. Non si tratta di molestia ma di un reato di violenza privata e interferenza illecita nella vita privata e ora si teme che le immagini vadano sul web. Questa vicenda ignobile ha ferito fortemente la dignità di infermiere, ostetriche e OSS del San Giuseppe che ogni giorno svolgono il loro lavoro con grande senso del dovere e con dedizione”.

“Non è possibile trovare attenuanti per i responsabili del reato e le donne non sono più disposte a tollerare di essere pensate come oggetti da possedere. Tali vicende mettono in evidenza la necessità di prevedere percorsi di educazione alla legalità e di educazione affettiva come una forma di prevenzione della violenza di genere per affrontare la relazione tra affettività, identità di genere e stereotipi culturali”, concludono Ceccardi, Picchielli e Bianconi.