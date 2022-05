Memorial Piero Burresi a Poggibonsi, 4 società per ogni torneo

U.S. Poggibonsi e A.S.D. Poggibonsese Calcio Invicta organizzano il I Memorial Piero Burresi, competizione ideata per tenere vivo il ricordo dell’imprenditore poggibonsese, da sempre appassionato dei colori giallorossi e in prima linea nel corso degli anni nel sostegno al Leone.

Con il patrocinio del Comune di Poggibonsi e con la partnership di Gruppo Electra, è stato ideato un doppio torneo giovanile, riservato alle categorie Under 15 ed Esordienti Secondo Anno.

Le gare di calcio a undici si svolgeranno nel corso di quattro giornate: giovedì 2 giugno, domenica 5 giugno, sabato 11 giugno e domenica 12 giugno, dipanate tra lo Stadio Stefano Lotti e gli Impianti Sportivi Bernino.

Quattro le società partecipanti per ciascun torneo, a sfidarsi con la formula del quadrangolare all’italiana.

Poggibonsese Invicta, Academy Livorno, Limite E Capraia e Santa Sabina Perugia per gli Esordienti classe 2009.

Poggibonsese Invita, Castiglione del Lago, Limite E Capraia e San Michele Cattolica Virtus per gli Under 15 classe 2007-2008.

Il programma completo della manifestazione:

Esordienti Secondo Anno

Giovedì 2 giugno presso Stadio Stefano Lotti

- Ore 10.00: Poggibonsese-Limite E Capraia

- Ore 11.15: Academy Livorno- Santa Sabina Perugia

- Ore 15.30: Poggibonsese-Academy Livorno

- Ore 17.00: Limite E Capraia-Santa Sabina Perugia

Sabato 11 giugno presso Impianti Sportivi Bernino

- Ore 10.00: Academy Livorno-Limite E Capraia

- Ore 11.15: Poggibonsese-Santa Sabina Perugia

- Ore 15.30: Finale 3^-4^ posto

- Ore 16.45: Finale 1^-2^ posto

Under 15

Domenica 5 giugno presso Impianti Sportivi Bernino

- Ore 10.00 Poggibonsese-San Michele Cattolica Virtus

- Ore 11.15: Limite E Capraia-Castiglione del Lago

- Ore 15.30: San Michele Cattolica Virtus-Castiglione del Lago

- Ore 16.45: Poggibonsese-Limite E Capraia

Domenica 12 giugno presso Stadio Stefano Lotti

- Ore 10.00: Limite E Capraia-San Michele Cattolica Virtus

- Ore 11.15: Poggibonsese-Castiglione del Lago

- Ore 15.30: Finale 3^-4^ posto

- Ore 16.45: Finale 1^-2^ posto