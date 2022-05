Montelupo per le associazioni, domande aperte per un contributo fino a 20mila euro

Da oggi è in pubblicazione un bando per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle associazioni del territorio per un massimo di 20.000 euro annui per il triennio 2022, 2023, 2024.

Il nuovo bando si rivolge alle associazioni che hanno interesse e desiderio di realizzare manifestazioni, eventi, appuntamenti, attività di vario tipo, mirate in particolar modo alla rivitalizzazione e alla fruizione del centro cittadino.

L’amministrazione comunale di Montelupo ha sempre dato il proprio sostegno alle associazioni presenti nel territorio valorizzando il loro operato attraverso l’istituzione dell’albo delle associazioni, l’erogazione di sostegni di vario tipo quali contributi economici, concessioni di spazi a titolo temporaneo, concessione del suolo pubblico a titolo gratuito per lo svolgimento di eventi, ecc.

Per rafforzare ancora di più il supporto al tessuto associativo e favorire una programmazione, quest’anno si è scelto di assegnare dei contributi ordinari per il triennio 2022, 2023 e 2024 al fine di promuovere, valorizzare e animare il nostro centro cittadino interessato da un fenomeno di spopolamento delle attività economiche e sociali, situazione resa ancora più critica dall’emergenza sanitaria.

Possono presentare domanda le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro e gli enti ecclesiastici che risultino regolarmente iscritti nell’albo del Comune di Montelupo Fiorentino attive in particolar modo nell’ambito della cultura e delle attività ricreative.

Alla domanda è necessario allegare lo statuto, il curriculum, una relazione illustrativa o programma delle azioni che si intende svolgere nel triennio interessato, dalla quale emergano il rilevante interesse cittadino e, in generale, tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e un preventivo di spesa relativo al progetto.

Le domande per l’ammissione ai benefici dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, tramite pec all’indirizzo comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it entro le ore 12.00 del giorno 13 giugno 2022.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa