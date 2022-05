Nasce “Ti do aiuto”, la prima associazione a supporto di chi è stato in terapia intensiva

Si chiama “Ti do aiuto” ed è la nuova associazione nata a Firenze per supportare le cure di chi ha avuto esperienza con la terapia intensiva, sia come paziente sia come familiare.

La neoassociazione, una novità in Toscana, che si è costituita ad aprile ed è presieduta da Luigi Paccosi, si presenta mercoledì 1 giugno con un workshop che si svolgerà in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati dalle 15 alle 17.30.

Interverranno il presidente della Regione Eugenio Giani e la vicepresidente Stefania Saccardi e il presidente della Fondazione Casa di Risparmio di Firenze Luigi Salvadori.

Alle 14.30, prima dell’inizio dell’incontro, in Sala Pegaso la vicepresidente Saccardi con il presidente Paccosi incontreranno i giornalisti.

Il link per seguire l’evento da remoto sarà inviato nella mattinata di mercoledì 1 giugno.