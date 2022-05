Paolo Indiani lascia, il tecnico del San Donato Tavarnelle saluta i gialloblu dopo 2 anni

Il San Donato Tavarnelle comunica che il tecnico, Paolo Indiani, non proseguirà il suo rapporto di collaborazione con la società nella prossima stagione, la prima per i colori giallo blu in Lega Pro.La società ringrazia profondamente Indiani per il suo operato in questi 2 anni ricchi di soddisfazioni, dove la società e la squadra è cresciuta in modo esponenziale in ogni aspetto, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, culminati con la storica promozione in Lega Pro.A lui va il miglior augurio per il proseguimento della sua carriera.Queste le parole del tecnico Paolo Indiani dopo 2 anni alla guida del San Donato Tavarnelle"Nel lasciare l’incarico di allenatore della società San Donato Tavarnelle in cui ho trascorso 2 anni bellissimi con il raggiungimento di traguardi insperati, Vorrei ringraziare entrambi i paesi, la società tutta principalmente nella persona del Presidente Andrea Bacci che mi ha supportato totalmente, compresa tutta la dirigenza, tutti coloro che hanno aiutato la squadra nei vari compiti, dentro e fuori dal campo, i miei collaboratori, il direttore Egidio Bicchierai e principalmente la squadra composta da persone straordinarie oltre che naturalmente da ottimi giocatori. Sarò sempre un tifoso dei colori giallo blu. Un abbraccio a tutti"

Fonte: ASD San Donato Tavarnelle