Picchia buttafuori con la mazza da baseball perché respinto all'ingresso

Colpito in faccia da una mazza da baseball un buttafuori di un locale notturno di Montelupo Fiorentino.

Il fatto è accaduto lo scorso sabato 28 maggio quando un membro di un gruppo escluso dall'accesso ha mandato al pronto soccorso il dipendente, con 8 punti di sutura per la ferita al volto. L'accesso era stato loro negato per via di intemperanze che si erano già ripetute nelle serate precedenti, anche all'interno del locale. Sul posto sono poi giunti i carabinieri ma non è stato possibile rintracciare i fuggitivi.

Il locale, nell'intervista al quotidiano Il Tirreno, ha spiegato di voler chiudere le serate da discoteca per selezionare maggiormente la clientela ed evitare queste spiacevoli conseguenze.