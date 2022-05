Piscina Empoli, tariffe differenziate per i residenti

Domani è il P-Day, il giorno della riapertura della piscina comunale di Empoli nel quartiere Serravalle. Come annunciato dal sindaco Brenda Barnini settimane fa, la stagione estiva comincia ufficialmente domani, mercoledì 1 giugno, con il proseguimento nel ponte lungo dal 2 giugno fino a domenica atteso per riportare gli empolesi a mollo.

Nella chat Telegram di Aquatempra, società a partecipazione pubblica che negli scorsi giorni aveva informato le modalità per il rimborso degli abbonamenti già comprati a inizio anno prima della chiusura, sono apparse le nuove tariffe. Rispetto al bollettino 2021-2022 si nota innanzitutto un aumento, effettuato però con criterio.

Era già stato preventivato durante le riunioni in Commissione e in Consiglio comunale, addirittura auspicato per riportare prezzi di mercato ed evitare deficit che avrebbero riportato di nuovo debiti alle amministrazioni.

L'ingresso semplice di una giornata per il nuoto libero passa dall'avere una tariffa unica di 7 euro a una differenziata tra feriali (8,50 euro) e festivi (10 euro). Nascono le riduzioni per i residenti a Empoli (7,50 feriali, 8,50 festivi), attenuando il rincaro iniziale. Ci sono riduzioni anche per i disabili (un ingresso a 2,40 euro). Gli abbonamenti aumentano: per i non residenti dal prezzo fisso di 48 euro per 8 ingressi per adulti a 62 per soli feriali a 75 per feriali e festivi. Si arriva a 140 euro per 16 ingressi senza limiti tra feriali e festivi, mentre prima ci si fermava a 86 euro. Un rincaro del 62%.

La situazione è più agevolata per i residenti. Fermo restando ancora la suddivisione tra feriali e festivi, gli aumenti sono più contenuti. 8 ingressi liberi durante la settimana valgono 58 euro, 10 euro in più rispetto all'annata precedente. Il costo massimo di un abbonamento arriva a 107 euro,per 16 ingressi tra feriali e festivi.

Il noleggio degli accessori come cuffie e occhialini ha un suo listino, così come il lettino e gli ombrelloni. Se fino a 2 anni fa in tempo di pandemia il noleggio dell'ombrellone aveva un prezzo popolare di 3.50 euro, ora si scende ai 3 euro nei feriali e si sale ai 5 euro nei festivi.

Per quanto riguarda i corsi disponibili, rimangono Aquafitness, quello per gestanti, mentre sono stati rimossi i corsi Afa, per baby (0-30 mesi) e cucciolissimi (30 mesi-3 anni). Per i ragazzi si parte dai 3 ai 5 anni (Cuccioli) e dai 6 ai 14 (Ragazzi).

