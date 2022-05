Premiazione di 'Una poesia per la Vita' in ricordo di Marco Alessio Capezzuoli

Una bella mattinata di premiazioni oggi, 31 maggio, all’Istituto “G. Carducci” di Volterra, all’insegna della poesia e una doppia grande soddisfazione per tutta la scuola.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, è infatti tornato il premio “Una poesia per la Vita”, concorso giunto alla XI edizione, nato per sensibilizzare i ragazzi e i giovani all’importanza di esprimere con le parole del cuore il loro mondo interiore, in relazione a tutti gli aspetti della loro vita. Evento inoltre dedicato alla memoria di Marco Alessio Capezzuoli, giovane volterrano e studente del Liceo Scientifico prematuramente scomparso per una grave malattia nel 2007, la cui passione era proprio la poesia.

Quest’anno ad essere premiati sono stati quattro studenti della Ia Scienze Umane: Giacomo Dipaolantonio primo classificato con l’opera “Sinfonia di colori”, Sophia Gronchi e Allegra Marianelli seconde classificate in ex aequo rispettivamente con “Cara vita” e “La fermata in anticipo”; infine Ambra Bibbiani terza classificata con il componimento “La vita”.



I nostri studenti, seguiti per questo progetto dai docenti Sara Montagnani e Alessandro Bertini, si sono fatti però valere anche a livello nazionale.



Come sempre, il concorso è infatti articolato su due livelli ed è stato realizzato in collaborazione con la rivista a diffusione nazionale “Gli artisti del giorno”, rassegna di letteratura, arti e scienze, con sede a Cuneo: i quattro studenti volterrani sono stati tutti selezionati anche per il Premio Letterario Nazionale di poesia e narrativa “Alfonso di Benedetto”, sezione speciale scuole: Giacomo Dipaolantonio primo, Sophia Gronchi e Allegra Marianelli seconde in ex aequo e Ambra Bibbianiterza classificata.

I loro elaborati saranno quindi pubblicati sulla rivista “Gli Artisti del giorno”.



La premiazione si terrà il prossimo 19 giugno, alle ore 10, nella Sala Incontri del Parco Naturale Alta Valle Pesio – Marguareis a Chiusa di Pesio (CN) - Via Sant’Anna, 34.

Fonte: Ufficio Stampa