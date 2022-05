Quarrata, aperto il bando per il Contributo Affitto 2022

Il Comune di Quarrata ha pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione pagati nel 2022, noto come "Contributo affitto 2022". Possono presentare domanda i cittadini residenti a Quarrata nell'abitazione per la quale chiedono il contributo, in possesso di regolare contratto di locazione e dotati di alcuni requisiti economici. Tra questi: ISE - riportato nell'attestazione ISEE 2022 - inferiore a 29.545,98 euro, incidenza del canone sul valore ISE almeno pari al 24% e ISEE inferiore a 16.501 euro; patrimonio mobiliare inferiore a 25.001 euro e patrimonio complessivo inferiore a 40.001 euro.

Restano esclusi i residenti in alloggio ERP e chi vanta diritti di proprietà o usufrutto o abitazione su un immobile posto entro i 50 km di distanza da Quarrata, nel quale potrebbe vivere col proprio nucleo familiare al posto dell'appartamento in affitto per cui chiede il contributo. Ulteriore vincolo escludente: il possesso di diritti di proprietà o usufrutto o abitazione su un immobile non ad uso lavorativo, con valore superiore a 25mila euro. Questo fatti salvi i casi specifici di inagibilità di tali immobili o di indisponibilità per provvedimento a seguito di separazione o divorzio dal coniuge.

Gli interessati possono presentare la domanda di contributo affitto dal 1 giugno, fino alle ore 12 del 2 luglio 2022, tramite i servizi online del Comune, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS. Le persone anziane o oggettivamente impossibilitate ad accedere agli strumenti informatici possono ottenere la compilazione assistita della domanda presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Risorgimento, 40.

I richiedenti contributo dei quali sarà verificato il possesso dei requisiti indicati dal bando - requisiti autocertificati nella domanda - saranno suddivisi in due graduatorie ordinate sulla base della percentuale di incidenza tra canone di locazione e ISE. Nella prima, "fascia A", saranno collocate le domande dei richiedenti con incidenza pari o superiore al 14% e ISE inferiore a 13.619,59 euro. La "fascia B" riporterà invece le domande dei richiedenti con ISEE inferiore a 16.500,01 euro, incidenza tra canone e ISE pari o superiore al 24%, oltre ad ISE compreso tra 13.619,58 euro e 29.545,98 euro.

Le graduatorie dei beneficiari potenziali saranno pubblicate sul sito web del Comune di Quarrata entro il 2 settembre 2022, ma l'erogazione del contributo sarà assicurata solo a chi caricherà le ricevute dei pagamenti effettuati nel servizio online del Comune dedicato al Contributo Affitto 2022, o, in alternativa riservata ad anziani e impossibilitati, le depositerà presso l'URP. Il tutto entro il 31 gennaio 2023.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa