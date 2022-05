Regata Antiche Repubbliche Marinare, il "Galeone Rosso" di Pisa in partenza per Amalfi

Si svolgerà domenica 5 giugno ad Amalfi la 66ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Come da tradizione, la rievocazione storica coinvolgerà gli equipaggi delle quattro città, Pisa, Genova, Amalfi e Venezia. L’equipaggio del Galeone rosso che rappresenta Pisa è stato presentato stamani, martedì 31 maggio, con una conferenza stampa che si è svolta in Logge dei Banchi, alla presenza dell’assessore alle tradizioni storiche, Filippo Bedini, del direttore sportivo del Comitato cittadino delle Antiche Repubbliche Marinare, Tommaso Antoni, e dell’allenatore del Galeone Rosso, Massimiliano Landi. La Regata sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

"Quella di Amalfi – dichiara l’assessore alle tradizioni storiche, Filippo Bedini - sarà la prima delle due edizioni della manifestazione che si svolgeranno nel 2022. Il prossimo 11 settembre sarà infatti Pisa ad ospitare la competizione nelle acque di casa. Questo perché il Comitato Generale delle Antiche Repubbliche Marinare ha deciso di recuperare l’edizione del 2020 che non si è potuta tenere a causa del Covid. Tra le novità di questa 66ª edizione il palio remiero con equipaggi misti che andrà in scena sabato 4 giugno: non era infatti mai accaduto prima che anche le donne gareggiassero nella competizione".

"Il nostro è un equipaggio molto giovane – dichiarano il direttore sportivo del Comitato cittadino delle Antiche Repubbliche Marinare, Tommaso Antoni, e l’allenatore del Galeone Rosso, Massimiliano Landi – che si troverà a confrontarsi con squadre formate anche da atleti professionisti. L’obiettivo è quello di creare le basi per essere competitivi nella prossima edizione che si svolgerà a settembre a Pisa, nelle acque dell’Arno. Ringraziamo la Lega Navale Italiana di Pisa che in queste settimane ci ha ospitato presso la propria sede consentendoci di allenarci in mare e prepararci alle condizioni climatiche che troveremo il prossimo fine settimana ad Amalfi".

Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre presentato il calendario degli appuntamenti del Giugno Pisano 2022. "Il calendario – prosegue Bedini - ha come fulcro i festeggiamenti per il Patrono della Città di Pisa, San Ranieri. Momento culminante è la notte della vigilia della festa con la Luminara (16 giugno) e il giorno successivo con il Palio di San Ranieri (17 giugno): in questi giorni stiamo allestendo le biancherie sui palazzi dei lungarni, una parte delle quali è stata rinnovata per evitare quei “buchi neri” che si sono visti in passato. Altra novità sono i lumini che andranno a posizionarsi sulle biancherie stesse che dovrebbero garantire una maggior durata di accensione. Il 25 giugno è invece programma il Gioco del Ponte".

Il calendario completo degli appuntamenti del Giugno Pisano è consultabile Qui

Equipaggio Repubbliche Marinare 2022:

Equipaggio Regata Repubbliche Marinare, domenica 5 giugno:

Gabriele Ciulli (Timoniere)

Edoardo Margheri

Federico Dini

Luigi Mostardi

Emanuele Giarri

Daniele Sbrana

Giulio Francalacci

Alessio Lorenzini

Simone Barandoni

Equipaggio Misto sabato 4 giugno

Gabriele Ciulli (Timoniere)

Andrea Grassini

Mirko Barbieri

Francesco Vanni

Flavio Ricci

Chiara Sacco

Chiara Benvenuti

Sandra Celoni

Marta Sorrentino

Nostromi:

Luca Possenti

Edoardo Bellani

Massimiliano Foschi

Allenatore

Massimiliano Landi

Direttore Sportivo

Tommaso Antoni

La Regata delle Antiche Repubbliche marinare (o Palio delle Antiche Repubbliche Marinare) è una manifestazione sportiva che si ispira a una rievocazione storica istituita nel 1955, con lo scopo di celebrare le imprese e la rivalità delle più note Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. L’evento, disputato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, è preceduto da un Corteo storico, durante il quale sfilano i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzarono ciascuna Repubblica. Nel caso di Pisa ha come principale protagonista Kinzica de’ Sismondi, l’eroina che, secondo la leggenda, nel 1044 salvò la patria dall’assalto e dalla razzia dei saraceni.

Ogni equipaggio che partecipa alla Regata è composto da 8 vogatori e un timoniere mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1, 70 metri. I galeoni, costruiti su modelli del XII secolo, sono realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di rappresentanza” e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: rosso con aquila per Pisa, bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi. La città vincitrice si aggiudicherà il trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva.

Pisa vanta 8 vittorie, l’ultima risale al 2010. Nel 2021 la Regata si è svolta a Genova nel mese di dicembre con la vittoria che è andata alla barca padrona di casa, seguita da Amalfi, Venezia e Pisa.

Programma Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Venerdì 3 giugno 2022

22:00 Concerto “Kiss Kiss play summer Live” in Piazza Municipio ad Amalfi

Sabato 4 giugno 2022

17:45 Mini-palio remiero con equipaggi misti con partenza da Marmorata e arrivo ad Atrani

18:00 Presentazione degli equipaggi della 66esima edizione della Regata A.R.M.I in Piazza Umberto I ad Atrani

19:30 Partenza del Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare da Atrani con sfilata sulla SS163 sino ad Amalfi

20:30 Arrivo del Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare sulle scale della Cattedrale ad Amalfi

23:45 Spettacolo pirotecnico sul Lungomare di Amalfi

Domenica 5 giugno 2022

18:00 Palio Remiero delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, con partenza dallo specchio acqueo di Vettica di Amalfi ed arrivo alla Marina Grande

18:45 Premiazione degli equipaggi a Piazza Flavio Gioia

Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.repubblichemarinare.org

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa