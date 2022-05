San Casciano in Val di Pesa, la Misericordia pubblica l'e-book 'Tutto l'Universo obbedisce all'amore'

Martedì 31 maggio 2022 è stato pubblicato su tre piattaforme diverse: Issuu, Academia.edu e ita.calameo, l'e-book con contenuti inediti curato dalla storica dell'arte Giovanna M. Carli in collaborazione con il professor Marco Poli per la Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, nell'ambito del progetto "Tutto l'Universo obbedisce all'amore. Concerto per la Festa della Toscana: contro la pena di morte e le parole dell’odio, la Toscana terra di diritti".

La pubblicazione racconta, attraverso foto inedite, di un viaggio di musica e parole realizzato proprio dai volontari dell'Arciconfraternita della Misericordia giovedì 26 maggio 2022, alle ore 21, nella loro Chiesa Museo di Santa Maria al Prato.

Musica e parole che hanno riempito di emozione la chiesa e la piazzetta antistante, dedicata a Simone Martini.

Presenti alla serata il consigliere regionale Massimiliano Pescini, l'assessora alla cultura Maura Masini e l'assessore al bilancio Moreno Cheli del Comune sancascianese.

Ben otto le musiche suonate al pianoforte dal maestro Stefano Cencetti e cantate dalla giovane e brava Francesca Caponi che con la sua voce ha regalato, specialmente nel finale, Riz Ortolani "Fratello sole, sorella luna", momenti di rara intensità. Tra queste canzoni suonate e cantate tutte dal vivo, anche Imagine, For the beauty, Here’s to you, Alto e glorioso Dio e l'Inno alla gioia di Beethoven.

I brani contro i linguaggi d’odio, questo il tema della XXI edizione della Festa della Toscana, sono stati interpretati da Roberto Cacciatori (che ha declamato "Ab Inferis" di Mario Luzi), Laura Gallenga e Sandra Ancillotti, Carla Ghirlandini, Francesca Bellincioni e Giovanna Fusi, Giovanni Sussi, Ilaria Manzati, Mariano e Ombretta Renzini, fratelli storici della Misericordia.

Per leggere la pubblicazione, ecco tutti i link:

ma è possibile richiedere il pdf tramite posta elettronica, scrivendo a: sede@misericordiasancasciano.it

