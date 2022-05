Torna il torneo giovanile 'Ademaro Lombardi'

Torna il torneo in memoria di Ademaro Lombardi. Dopo due anni di stop consecutivi dovuti ad eventi purtroppo noti, la manifestazione con la quale la grande famiglia Use ricorda il suo storico presidente andrà in scena nel prossimo fine settimana (4 e 5 giugno). Quest’anno il torneo è riservato alle categorie Under 14 Elite ed Under 14 Femminile e vedrà in campo le seguenti società: nel femminile Use Rosa Scotti, San Miniato, Livorno e Le Mura Lucca, nel maschile Biancorosso Sesa, Prato, Valdelsa e Terranuova. Le partite si disputeranno nelle intere giornate di sabato e domenica nel Pala Sammontana e nell’attigua palestra Lazzeri Bis.

Oltre che Ademaro Lombardi, il torneo ricorderà anche altri due personaggi a cui l’ambiente è ancora molto legato, ovvero Piero Bartoli ed il figlio Andrea. Al termine della due giorni, infatti, sarà consegnato alla miglior giocatrice il premio Andrea Bartoli, mentre al miglior giocatore il premio Piero Bartoli.

Accanto alla parte sportiva, ci sarà poi quella conviviale, con atleti e famiglie che potranno pranzare presso il Circolo Arci Cascine a

pochi passi dalle palestre, con prezzo convenzionato.

Il programma: SABATO 04 GIUGNO

UNDER 14 FEMMINILE

Ore 16:00 – Livorno vs San Miniato – PalaSammontana

Ore 17:30 – Use Rosa vs Le Mura Lucca – PalaSammontana

UNDER 14 MASCHILE

Ore 16:00 – Valdelsa vs Prato – Lazzeri Bis

Ore 17:30 - Use vs Terranova – Lazzeri Bis

DOMENICA 05 GIUGNO

UNDER 14 FEMMINILE

Ore 9:30 – Use Rosa vs Livorno – PalaSammontana

Ore 11:00 - Le Mura Lucca vs San Miniato – PalaSammontana

Ore 16:00 - Use Rosa vs San Miniato – Lazzeri Bis

Ore 17:30 - Livorno vs Le Mura Lucca – Lazzeri Bis

UNDER 14 MASCHILE

Ore 9:30 – Terranova vs Valdelsa – Lazzeri Bis

Ore 11:00 – Use vs Prato – Lazzeri Bis

Ore 16:00 – Terranova vs Prato – PalaSammontana

Ore 17:30 – Valdelsa vs Use – PalaSammontana

PREMIAZIONI