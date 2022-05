WWF in lutto per la morte di Fernando Pisello: fu tra i fondatori della sezione di Pisa

A noi attivisti WWF del gruppo di Pisa è giunta la triste notizie della perdita di Fernando Pisello, negli anni ottanta tra i fondatori dell'allora sezione WWF di Pisa.

Tra gli argomenti quello che ha avuto più a cuore, e sicuramente quello nel quale ha riversato le sue passioni, è stato la tutela della tenuta di San Rossore, partecipando attivamente fin dalle sue prime fasi al dibattito sulle proposte di legge riguardanti il passaggio di proprieta' della tenuta alla Regione Toscana.

I suoi interessi e i suoi contributi a favore dell'ambiente sono stati molteplici: dalle numerose proposte di creare a Pisa una rete efficiente di piste ciclabili, alla tutela delle Dune di Tirrenia, all'idea di portare l'educazione ambientale nelle scuole, fino alla battaglia per la nascita del Parco di Cisanello.



Queste idee hanno visto poi la loro concretizzazione nel progetto Boschi Nostri, realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Calci, un progettoall'avanguardia per quei tempi.

Tutti lo ricordiamo come una persona altruista, sempre pronto ad impegnarsi per la difesa della natura ed a coinvolgere con entusiasmo e passione chi gli stava accanto anche nelle battaglie più difficili.

Lo salutiamo con affetto e profonda gratitudine,





Associazione WWF Alta Toscana OdV - gruppo di Pisa