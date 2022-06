A Montespertoli torna 'A veglia sulle Aie': 12 aziende agricole 'mettono in mostra' il territorio

Il Comune di Montespertoli annuncia il ritorno di A veglia sulle Aie, un appuntamento per valorizzare una delle più belle località toscane, immersa nel verde del chiantigiano e terra di vitigni e antichi castelli, che quest’anno giunge all’undicesima edizione.

Una manifestazione che intende valorizzare i produttori del territorio che vi partecipano aprendo le porte delle loro aziende e delle cantine per far scoprire i sapori della tradizione, per condividere la ricchezza culturale, le eccellenze enogastronomiche e la “passione” del vino.

La manifestazione, che si svolgerà dal 15 giugno al 6 settembre, prevede la partecipazione di 12 aziende agricole e turistiche che tutti i giorni apriranno a rotazione settimanale le loro porte per offrire ai visitatori la possibilità di degustare i loro squisiti prodotti e partecipare a laboratori sugli antichi mestieri agricoli, passeggiate alla scoperta del territorio e divertenti attività per i più piccoli.

Per tutta l’estate, bellezza, ospitalità, cordialità ma anche tradizione e produzioni di qualità saranno protagoniste del territorio di Montespertoli. Grazie ad un prezzo basso e accessibile a tutti, per tutta l’estate sarà possibile così riscoprire la bellezza del semplice stare insieme tra le aie delle aziende partecipanti, gustando prodotti all’insegna del Km0 e sorseggiando squisiti vini.



Sul sito Veglie di Montespertoli è possibile scoprire il programma nel dettaglio: https://www.vegliedimontespertoli.it/il-programma/

Sulla pagina facebook @vegliasulleaie si può seguire tutti gli aggiornamenti; i programmi delle settimane potrebbero subire cambiamenti, si consiglia di contattare le aziende per la prenotazione (sul programma si possono trovare i contatti di ogni azienda agricola).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa