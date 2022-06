Al Circolo didattico di Fucecchio si impara con la 'Digital Board': ecco le lavagne interattive

La vecchia cara lavagna nera d'ardesia ha trovato una nuova compagna in tutte le sezioni e classi del Circolo Didattico di Fucecchio. L'istituto si è da poco aggiudicato il PON "Digital Board" con il quale ha potuto rinnovare e in molti casi inserire in tutti i plessi di infanzia e primaria le lavagne interattive di nuova generazione, chiamate appunto digital board.

"Si tratta di monitor interattivi - fa presente la dirigente scolastica Paola Cinquerrui - dotati di collegamento ad internet e di applicazioni per la scrittura, la lettura, la creazione di mappe, l' inserimento immagini e video che renderanno le lezioni dei/le nostri/e alunni/e coinvolgenti, divertenti e vicine al loro nuovo modo di apprendere.

Con questo investimento - ribadisce la dirigente - prosegue il cammino dell'istituto verso l'innovazione digitale e didattica, iniziato da molti anni e che apre la strada a nuove iniziative e progetti per tutti/e bambini/e fin dai più piccoli dell'infanzia." Grande entusiasmo tra alunni ed alunne all'arrivo delle nuove lavagne digitali, coniate dai più piccoli/e come "magiche" per la possibilità di vedere animare le storie, disegnare e scrivere con le dita o giocare al coding, e dai/le più grandi come "navigator tra i saperi" per l'opportunità di approfondire ed integrare le varie discipline. Un buon auspicio anche per il prossimo anno anno scolastico.

Fonte: Ufficio Stampa