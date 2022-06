Weekend lungo dedicato all'artigianato: a Firenze in piazza "ARTour" e "Artefacendo"

Sarà un fine settimana lungo all’insegna dell’artigianato artistico e tradizionale quello messo in scena da CNA, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze ed Artex, per il periodo 1-5 giugno.

Da oggi e fino a domenica 5 compresa (orario continuato 10-20) in Piazza Strozzi si svolgerà "ARTour", la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, in cui sarà così possibile ammirare ed acquistare il ‘vero fatto a mano fiorentino e toscano’: moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, pelletteria, oggetti d’arte, dipinti. Oggetti vari, per tutti i gusti, sempre di altissima qualità e al 100% italiani che, proprio in virtù della loro eccellenza, hanno reso l’evento uno degli appuntamenti più attesi da fiorentini e turisti.

Chi effettuerà acquisti avrà diritto alla riduzione del prezzo di ingresso alla mostra "Donatallo Il Rinascimento" in corso a Palazzo Strozzi grazie alla convenzione stretta dall’associazione degli artigiani e la Fondazione

Sabato 4 giugno, invece, in piazza dei Ciompi andrà in scena Artefacendo, il format unico che valorizza il meglio dell’artigianato artistico, della moda e del complemento d’arredo, attraverso non solo la presentazione e la vendita dei prodotti esposti, ma anche il coinvolgimento del visitatore nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto, con dimostrazioni dal vivo e una vera e propria immersione nei processi produttivi solitamente apprezzabili soltanto in bottega (ore 10-20).

Fonte: Cna Firenze - Ufficio stampa