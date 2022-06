Bilancio, Pd e Questa è Empoli: "L'avanzo integrerà i prossimi investimenti"

Si è tenuta lunedì 30 maggio la seduta del consiglio comunale di Empoli. All’ordine del giorno il punto sulle variazioni al bilancio di previsione 2022-2024

"L’approvazione del bilancio consuntivo 2021 nei tempi di legge ha consentito di definire esattamente l’avanzo di amministrazione da poter applicare all’annualità in corso - spiega Andrea Faraoni, capogruppo di Questa è Empoli e presidente della commissione bilancio - Visto il contesto attuale, essere di fronte ad un avanzo di amministrazione è già qualcosa di importante, segno che le oculate politiche contabili portate avanti da questa amministrazione hanno retto l’urto di due anni molto complessi. Siamo di fronte all’ormai consueta e importante variazione di bilancio di fine maggio che interessa per la parte corrente quasi tutti i capitoli di bilancio, dal potenziamento dei servizi scolastici, come mensa e trasporto, al finanziamento di iniziative culturali e al sostegno alle associazioni sportive del territorio. Giova sottolineare inoltre che una buona fetta di questo avanzo di amministrazione è servito anche a far fronte alle spese a carattere straordinario principalmente imputabili al caro energia".

"Siamo soddisfatti che l'amministrazione comunale abbia deciso di impiegare parte dell'avanzo di bilancio per integrare alcuni investimenti già inseriti nel programma delle opere pubbliche 2022-2023-2024 - aggiunge Viola Rovai, consigliera comunale del Partito democratico - Si va dall'asilo Stacciaburatta a Ponzano all'ex Casa Cioni di Avane. L'ala est del vecchio ospedale, lato di Via Roma, e l'Ecopark a Ponte a Elsa. Maggioranza favorevole anche all'utilizzo di parte dell'avanzo libero per le manutenzioni stradali, che tutti sappiamo bene quanto siano necessarie nella rete viaria della nostra città".

Oltre agli importanti atti legati alla variazione di bilancio, sono state approvate due importanti mozioni: una a sostegno della petizione online 'lo stage non è lavoro', a supporto della proposta di riforma del tirocinio e dell'apprendistato, portata avanti dai Giovani Democratici di Milano e dal gruppo 'Lo stagista frust(r)ato', sottoscritta e presentata dai gruppi di maggioranza.

Sara Fluvi del Pd e Maria Cira D'Antuono di Questa è Empoli prime firmatarie dell’atto spiegano: "Ad oggi, i giovani, anche se più competenti e formati, sono costretti ad accettare condizioni occupazionali precarie e instabili con la scusa di mancanti esperienze lavorative. La nostra richiesta fa un passo avanti sul mondo dei diritti del lavoro: chiediamo di disincentivare l'utilizzo di tirocini extra-curriculari senza tutele a favore di veri contratti di lavoro, come l'apprendistato".

È stato approvato anche un ordine del giorno presentato da Pd, Questa è Empoli e Buongiorno Empoli – Fabrica Comune, con il quale, prendendo spunto dalla possibilità che fosse realizzata una base militare nella zona di Coltano, all’interno del Parco di San Rossore, viene espressa viva preoccupazione sulla questione dello stop all’Iva sulla vendita di armi all’estero, ora all’esame delle commissioni parlamentari competenti: "La realizzazione di detta base militare, ad oggi - spiegano Simona Cioni e Laura Mannucci del Partito Democratico, e Chiara Pagni di Questa è Empoli - sembra essere al momento accantonata grazie sia all’evidente e ampia opposizione del Pd, partito di maggioranza in Consiglio e Giunta regionali, sia all’importante e diffusa mobilitazione di cittadinanza, associazionismo e realtà ambientaliste a difesa del Parco di San Rossore. Nel documento approvato si va a impegnare il Sindaco ad agire in tutte le sedi preposte per sostenere la richiesta di maggiori stanziamenti in ambito sociosanitario, in via prioritaria rispetto agli investimenti in ambito militare, sia diretti che indiretti, soprattutto tenendo conto delle grandi difficoltà dovute al momento storico in cui stiamo vivendo".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa