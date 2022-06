Cibo vicino ai rifiuti, frigo spento, scarsa pulizia dei locali: chiuso un ristorante nel centro di Prato

Un ristorante etnico sudamericano nel centro di Prato è stato chiuso dopo che la polizia municipale e l'unità funzionale di sicurezza alimentare dell'Asl Toscana Centro hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. Sono state trovate teglie con alimenti pronti per essere serviti vicini a sacchi di rifiuti, il frigorifero pieno di alimenti aperto e spento con interruzione della catena del freddo, scarsa pulizia dei locali e delle strutture destinate alla preparazione dei pasti. Per il ristorante anche una sanzione amministrativa da 1000 euro. Il ristorante era già stato visitato dalla municipale per rumori notturni che disturbavano: il titolare, un sudamericano, era stato sanzionato più volte per varie violazioni amministrative come diffusione di musica, la normativa Covid nonché leggi e regolamenti che disciplinano i locali pubblici