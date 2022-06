Entra in casa di un conoscente e lo minaccia per derubarlo: arrestato 22enne a Pontedera

Entrato con un pretesto in casa di un conoscente, avrebbe iniziato a minacciarlo con una siringa, cercando intanto oggetti di valore da portare via. È successo nei giorni scorsi a Pontedera, in un'abitazione del centro, dove è intervenuta la polizia arrestando un 22enne georgiano, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e pluripregiudicato.

Mentre si trovava nella casa in centro, avrebbe continuato a minacciare il residente un 45enne tunisino, con un coltellino e un cacciavite per farsi consegnare ciò che aveva di valore. Ma la confusione creata tra i due ha fatto sì che alcuni vicini allertassero il 112. Sul posto è subito intervenuta una volante del Commissariato di Pontedera, sorprendendo il rapinatore, arrestato in flagranza di reato.

Il 22enne, dopo gli accertamenti e l'identificazione negli uffici della Scientifica, è stato associato al carcere di Pisa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Attivate inoltre le procedure di accompagnamento coattivo alla frontiera, alla scadenza del periodo detentivo.