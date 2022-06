Fermato con la droga, tenta di fuggire colpendo i militari: arrestato

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Firenze Peretola, unitamente ai militari della C.I.O. del 6° Btg. “Toscana”, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per le ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un cittadino marocchino, 25enne, senza fissa dimora, con precedenti.

I militari lo hanno individuato nei giardini pubblici di piazza delle Medaglie d’Oro, nei cui pressi è presente la scuola dell’infanzia ed elementare. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, ha tentato di disfarsi di un panetto di 50 grammi di “hashish” e, tentando di fuggir via, ha iniziato una collocazione con i militari, alcuni dei quali rimasti feriti.

A seguito di perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso della somma di 105 euro. Espletate le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.