Il chirurgo dermatologo Giulia Tonini tra i 200 del forum di Parigi Skin Alliance

Al convegno parigino Skin Alliance 2022 di L'Oreal convocato anche un medico di Pisa. Giulia Tonini, medico chirurgo dermatologo, lavora come dirigente medico presso la dermatologia universitaria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa ed esercita come libero professionista a Santa Croce sull’Arno, Empoli e non solo.

Tonini è stata selezionata insieme ad altri 9 dermatologici italiani e circa 200 dermatologi di tutto il mondo per partecipare il 26 e 27 maggio al forum SKA 2022. L’evento si è tenuto nel centro di Parigi ed ha visto intervenire professori di fama internazionale.

Le tematiche affrontate sono state la barriera cutanea, la pelle sensibile, i nuovi strumenti di valutazione della cute, il microbioma, l’acne, l’esposoma e i social media in dermatologia.