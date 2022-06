Il 'Mago' Andrea Sestieri premiato da Silvan: venerdì spettacolo imperdibile a In/Canti e Banchi

Il mago Andrea Sestieri, che presenterà il suo spettacolo venerdì sera al Festival di “In/(Canti e Banchi”, è stato insignito di un premio speciale dalla Giuria (presieduta da Silvan) del XX Master of Magic World Tour, che si è tenuto al Teatro Alfieri di Torino la settimana scorsa. Nella stessa occasione Silvan ha incoronato Tiziano Cellai (presente al Festival di In/Canti e Banchi nel 2016) come campione italiano di magia 2022.

Una doppia soddisfazione, dunque, per la direzione artistica e i soggetti promotori di “In/Canti e Banchi”, festival della magia open air, che si sta dimostrando sempre più una preziosa vetrina per i talenti della magia, dell’illusionismo e della manipolazione.

“Siamo felici di questa notizia – osserva il Vicesindaco, Claudia Centi – che ci offre un’ulteriore conferma della scelta intrapresa alcuni anni fa quando abbiamo deciso di rinnovare il format del festival, che quest’anno riparte finalmente con minori restrizioni e senza l’obbligo della prenotazione dei posti a sedere”.

Lo spettacolo di Andrea Sestieri, che sarà tenuto venerdì sera in Piazza delle Stanze Operaie (ore 22.00, con replica alle ore 23.00, durata 35 minuti) si presenta come uno show in cui la sfida continua alle leggi della fisica lascia tutti i presenti a bocca aperti. Una roulette russa per i cinque sensi, che vedono minate le proprie certezze. Nel suo spettacolo, Sestieri sfiora ogni aspetto dell’illusionismo esibendo la capacità di creare dei veri “miracoli tecnologici”. Eleganza, ironia, poesia, divertimento e romanticismo sono i tratti distintivi di uno show davvero imperdibile.

Sempre venerdì sera, in Piazza del Popolo, Saeed Fekri (“l’incantatore”) stupirà grandi e piccini con i suoi numeri straordinari, mentre nei giardini ex arena il ventriloquo Nicola Pesaresi ci sorprenderà con i suoi Pupazzi destinati a dominare il pianeta. Quasi in contemporanea, in Via Tilli (ore 21.15 e 22.30) sarà possibile imbattersi in “incontri ravvicinati con il Mago” (Andrea Mancusi) abilissimo con le carte e pronto a stupire chiunque abbia intenzione di sfidarlo, mentre in Piazza Gramsci Jorge Zeta delizierà i presenti con “Brutus” il suo pappagallo ribelle.

Due scatenate band itineranti, infine, si impadroniranno del centro storico alto e basso: in via Tilli, un rocambolesco ensemble di musicisti (la “Banda storta parade”) si esibirà attraverso una serie di brani di ispirazione circense, tra swing, dixieland, balkan music e klezmer, mentre in via Garibaldi la “Magicaboola Brass Band” darà vita a girandola di musiche trascinanti e ballabili (jazz, blues, etnica, hip hop, funk) coinvolgendo il pubblico per l’intera serata (21.00, 22.15, 23.15), e alternandosi tra una esibizione e l’altra con la “Banda storta parade”.

Sempre venerdì è prevista l’apertura dello stand della Trippa (piazza Cavour) e l’inaugurazione di alcune mostre: Fashion day 2022 (Via Tilli, sala1) a cura del gruppo fotografico “Giglio Rosso”, “C’era una volta .. Castello” (Circolo ricreativo culturale, Corso Matteotti) a cura di “Sei di Castelfiorentino se..” e le installazioni realizzate dagli studenti dell’Istituto “F. Enriques” e della scuola secondaria di primo grado “Bacci Ridolfi” (a cura dell’associazione Cetra e dell’Atelier Dall’Osso).

In Canti e Banchi è promosso dal Comune di Castelfiorentino (direzione artistica Terzostudio) in collaborazione con numerose associazioni. Sponsor della manifestazione: “Banca Cambiano 1884, Toscana Energia, Unicoop Firenze, FC Cornici, Locci Agricoltura.

Per informazioni dettagliate sul programma e gli orari degli spettacoli (che si consiglia di consultare): www.incantiebanchi.it; www.comune.castelfiorentino.fi.it; e la pagina facebook dedicata.