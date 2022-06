In casa 350 grammi di hashish e 6800 euro, lui si difende: "La droga è per mia moglie malata"

È stato fermato con la droga, ma in aula si è difeso dicendo che la sostanza era per la moglie malata. La polizia era stata attivata da un continuo viavai di persone da una casa nel quartiere Pescaiola di Arezzo. Due giorni fa è quindi scattato il blitz: gli agenti hanno trovato vari involucri di hashish per un peso complessivo di 385 grammi nascosti per la casa, poi anche 6800 euro suddivisi in banconote da 50 euro. L'uomo, un operaio, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.Davanti al giudice i è difeso sostenendo di utilizzare la droga per curare la moglie. L'arresto è stato convalidato, il processo inizierà il prossimo 15 giugno.