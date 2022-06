La Pesa protagonista della giornata mondiale dell'ambiente: gli studenti organizzano un flash mob

La Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra ogni anno il 5 giugno, è il più grande evento annuale delle Nazioni Unite per promuovere un’azione ambientale, volta a sensibilizzare il mondo per la tutela del Pianeta. Dalla prima Giornata Mondiale dell’Ambiente nel 1974, l’evento è cresciuto fino a diventare una piattaforma globale per la sensibilizzazione pubblica sul tema in oltre 100 Paesi.

All’appello non poteva mancare Montelupo che fa sponda a queste due significative iniziative sul territorio.

Domenica 5 giugno si terrà, infatti, una passeggiata ecologica lungo il torrente con partenza alle 9.30 dal Campo Sportivo di Turbone in via della Pesa. Si tratta di un percorso facile, adatto a tutti. Gli interessati per iscriversi possono andare sul sito plasticfreeonlus.it o contattare i referenti dell’associazione: Gabriele (371/3663713) e Alberto (340/7990767)

Montelupo, da tempo impegnato nel Contratto di fiume, ha chiesto anche attraverso il Consiglio comunale, soluzioni che, grazie all’interessamento della Regione Toscana, dell’Autorità di Distretto e dell’Autorità Idrica Toscana potrebbero presto tradursi in interventi concreti

Per quanto concerne gli interventi strutturali un ruolo chiave è giocato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che si occupa della messa in sicurezza dei corsi d’acqua, cercando di operare nel rispetto degli ecosistemi. Questo avviene nella gestione della Cassa di espansione di Turbone, che proprio nel 2022 compie 20 anni, e dove si cerca con una manutenzione attenta di di favorire la fioritura delle orchidee selvatiche e nella realizzazione di opere idrauliche multifunzione come le aree di laminazione, che mitigano il rischio idraulico migliorando l’ambiente fluviale.

Tessuto associativo e scuola giocano, invece, un ruolo centrale per quanto concerne la sensibilizzazione della popolazione.

L’associazione Plastic Free (organizzatore dell’evento del 5 giugno) e gli Acchiapparifiuti della Pro Loco stanno facendo molto in tal senso con iniziative volte a raccogliere rifiuti abbandonati, che progressivamente richiamano sempre più persone.

I ragazzi sono invece coinvolti grazie alle due scuole che hanno firmato il Contratto di Fiume: gli istituti comprensivi di Montelupo e Greve.

L’istituto comprensivo di Greve ha organizzato due escursioni nell’area di Panzano (lunedì 30 maggio e lunedì 6 giugno), mentre il comprensivo Baccio da Montelupo ha promosso per la mattina del 6 di giugno un’uscita speciale: 70 ragazzi saranno coinvolti in un flash mob nella creazione di un enorme ghiozzo di ruscello, una specie vulnerabile che tutti gli anni subisce le conseguenze della siccità del torrente.

Il flash mob sarà visibile dalla passerella di Piazza VIII Marzo 1944 nel centro di Montelupo Fiorentino.

Tali iniziative sono coadiuvate dalle Amministrazioni Comunali, dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, dal Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale, dalle Associazioni La Racchetta e Viva Scienza e da altri firmatari del contratto di fiume.



«Lo stato in cui versa la Pesa offre una visione chiara ed emblematica degli effetti del cambiamento climatico e dell’eccessivo consumo di risorse naturali. I periodi di secca del torrente sono diventati sempre più lunghi, con perdita di valore paesaggistico e di biodiversità. Vedere i bambini proteggere il ghiozzo di ruscello e le associazioni uscire sul torrente per comprendere il senso dei nuovi interventi Win Win è un segnale di speranza», afferma l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino- Ufficio Stampa