Lord of the flies con Elan Frantoio: a Fucecchio teatro in inglese con gli studenti della scuola media Montanelli Petrarca

Lord of the Flies – Il Signore delle Mosche è un classico di tutti i tempi. Il suo autore, William Golding, insegnante e preside di una scuola britannica, scrive il romanzo poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale e si candida immediatamente a Premio Nobel che vincerà poi nel 1983. Questa sera alle ore 18.30 presso la Scuola Media Montanelli-Petrarca Firenza Guidi, ideatrice del percorso laboratoriale e regista dello spettacolo, presenterà la sua interpretazione.

Un gruppo di studenti tra l’età dai 6 ai 12 anni, naufraga in un’isola sperduta. Qui i bambini e ragazzi devono inventarsi un modo per funzionare come società priva di adulti, creando regole e un sistema che dovrebbe far funzionare una possibile quotidianità. Nel romanzo il gruppo si scinde al momento in cui Jack, il cacciatore, usurpa il comando dal mite Ralph e il suo compagno Piggy e prende il comando dei superstiti con la sua selvaggia sete di potere. Cose tremende succederanno in questa comunità fragile e precaria fino all’uccisione di due ragazzi Piggy e Simon, e per Ralph, il leader buono, il rischio di perdere la propria vita.

Ma che cosa c’entra Il Signore degli Anelli con Harry Potter? Immaginando l’abbigliamento che circa 40 ragazzi e ragazze avrebbero potuto indossare per lo spettacolo del percorso di Teatro in Inglese, la regista ha immaginato che fossero vestiti in maniera simile agli adorati personaggi di Harry Potter. D’altronde, quale altro romanzo o film o artefatto ha, da anni, conquistato l’immaginazione di grandi e piccini? Harry Potter!! Alcuni degli attori coinvolti nello spettacolo sono proprio “cresciuti” con Harry Potter e con gli attori del film. Nell’adattamento della Guidi, i bambini non sono veramente “naufragati” in un’isola deserta, ma sono parte di un gioco di ruolo, fatto di rimandi, di ricordi e ammonimenti che i personaggi originari del Signore degli Anelli, oramai cresciuti e diventati a loro volta Professori di un college, giocano insieme agli alunni.

Ecco che allora i bambini e gli adulti si intersecano nel loro immaginario in un meraviglioso gioco ai limiti della realtà e finzione. Finita la ricreazione (per così dire) Professori e alunni torneranno in classe per le loro lezioni quotidiane.

Nella versione di questa sera – i temi seri legati a paura, ansia, smarrimento, sbandamento e assenza di una figura “adulta” che possa proteggere e confortare – si uniscono momenti di ballo, di eruzione, ribellione e sabotaggio di un sistema scolastico che potrebbe essere chiuso e stantio. Tra i grandi

colossi pop – i ragazzi intonano i versi da The Wall dei Pink Floyd e Stronger di Kanye West che hanno accompagnato anche il mio immaginario e quello di molti noi, adulti di oggi.

_________________________________

LORD OF THE FLIES

Liberamente tratto dal romanzo di William Golding

Ideazione e regia Firenza Guidi

Performer Laura Bencini, Pietro Canovai, Daniele Milano, Andrea Miluccio David Murray, Giacomo Paoletti, Sara Toti.

Con la partecipazione dei ballerini Jurgen Romaniello e Federica Veracini della scuola Atena Dance Team di Massimo e Arianna Boldrini.

Protagonisti gli alunni delle classi prime medie

Primo Gruppo Elena Baldinotti 1F, Alice Boccabella 1C, Samuele Brienza 1F, Margherita De Angelis 1G, Stella D’Angelo 1F, Giacomo Di Stefano 1B, Davide Falcone 1C, Chiara Ferrali 1G, Vittoria Frediani 1C, Ali Hachi 1F, Adam Labhel 1F, Jonathan Magini 1A, Violante Mori 1F, Swami Pauli 1G, Joele Pellegrino 1A, Yari Pellegrino 1E, Julia Prolifici 1C, Luca Schembri 1B,Elena Spinelli 1G, Alessandro Wang 1A.

Secondo Gruppo

Thomas Agasi 1C, Riccardo Bontà 1C, Vittoria Bontà 1F, Ariel Dervishi 1B, Mattia Dia 1C, Nicole Dia 1D, Allin Garcia Ramirez 1B, Lucia Gorelli 1C, Rachele Lazzeretti 1G, Nora Marabotti 1C, Francesco Marrucci 1G, Miriam Poggiali 1D, Anita Radicchi 1C, Clelia Rinaldi 1D, Gabriele Salvadori 1H, Rebecca Sollazzi 1F, Matilde Tortorelli 1G, Duccio Ulivieri 1F, Zhang Lan Xi 1C.

Design Team: Firenza Guidi, Dalia Miscio, David Murray

Original Music & Sound Design: David Murray

Documentazione video e Drone: Daniele Milano, Dalia Miscio

Documentazione fotografica: Aurelio Cupelli

Coordinatrice per la Scuola Pamela Cecconi

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa