Ludicomix, 20mila visitatori a Empoli per la ripartenza

L'edizione 2022 di Ludicomix, la manifestazione empolese dedicata alla cultura pop, ha fatto nuovamente centro con mostre, fumetti, tornei, eventi, giochi e intrattenimento, facendo il pieno di consensi da parte di grandi e piccini. Dopo due anni di stop dovuto all'emergenza Covid-19, "Ludicomix Restart" è tornato per regalare al centro di Empoli il primo grande evento dell’estate 2022, facendolo diventare nei giorni di sabato 28 e domenica 29 la capitale dell'intrattenimento intelligente, grazie a un programma tutto da vivere sotto la regia dell’associazione Ludicomix APS, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Empoli, la collaborazione di ToscanaBricks e il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dello stesso Comune di Empoli.

"Ripartenza, questo era il leitmotiv di questa lunghissima diciassettesima edizione - sottolineano gli organizzatori, guidati dal presidente dell'Associazione Ludicomix, Tommaso Alderighi - Lunghissima perché nasce dai progetti di quella che doveva essere una grande edizione per il 2020, ma che si è scontrata con l’imponderabile che tutti ben conosciamo.

Quello che conta è il risultato, e questa difficile ripartenza di risultati ne ha portati molti: i numeri della manifestazione sono confortanti e, nonostante la riorganizzazione di spazi e investimenti, il pubblico ha risposto alla nostra rinnovata proposta culturale con entusiasmo. Nelle aree a biglietto, circoscritte al Parco Mariambini ed al PalaExpo abbiamo registrato 8000 presenze nei due giorni.

Il concerto di Cristina D’Avena, che si è tenuto sabato 28 maggio in piazza della Vittoria, ha visto alternarsi nelle quattro ore di contingentamento degli spazi ben 7000 persone, raggiungendo il limite massimo di capienza di 3000 persone, indicato dalla commissione, per la durata del concerto. In totale, nei due giorni 20.000 persone hanno visitato le aree della manifestazione, che spaziavano dal Chiostro degli Agostiniani al Palazzo delle Esposizioni, partecipando con interesse alle numerose attività del programma. Adesso è il momento di tornare a crescere e immaginare una diciottesima edizione che sappia di nuovo stupire".

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco del Comune di Empoli. "Quello appena concluso - ha sottolineato - è stato un fine settimana che ha riacceso il centro storico di Empoli e che ha dato il via libera agli eventi estivi: Ludicomix è uno spettacolo pensato per aprire la città e offrire eventi e attività per tutte le età e per tutte le famiglie. Anche quest’anno è arrivata la conferma che la manifestazione è amata da moltissime persone, un pubblico in arrivo da tutta la Toscana: Empoli guarda avanti investendo in cultura e offrendo spazio al divertimento. Un ringraziamento speciale agli organizzatori dell’associazione Ludicomix e a tutte le associazioni di volontariato che hanno collaborato all’iniziativa".