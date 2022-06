Paolieri (Lega Castelfiorentino): "Maggioranza non sa differenza tra inceneritore e termovalorizzatore"

Nell’ultimo Consiglio Comunale dove è inevitabilmente emerso l’ormai incontenibile aumento delle bollette, come rappresentante di opposizione ho sottolineato nuovamente che le propagandistiche promesse sul porta a porta, sopratutto per quanto riguardava la diminuzione dei prezzi a fronte di una gestione impegnativa di vari barattoli, era miseramente fallita.

È innegabile che tutto ciò trova delle responsabilità nelle scelte o non scelte politiche chiare, sopratutto regionali, decisioni che si sono protratte in anni di inarrestabile predominio politico.

Ma quel che è peggio è che proprio nello stesso consiglio emerge che il partito di maggioranza che si vota il nuovo piano tariffario non abbia ben chiara la differenza tra inceneritori , come quello ostacolato da tutte le rappresentanze politiche a Casa Passerini - Sesto Fiorentino su cui si è espresso anche il Consiglio di Stato, e le nuove tecnologie dei moderni termovalorizzatori.

In breve un inceneritore è un impianto per lo smaltimento dei rifiuti che prevede la distruzione degli stessi tramite un processo di incenerimento.

Un termovalorizzatore è una centrale termoelettrica che prevede lo smaltimento dei rifiuti tramite l’incenerimento degli stessi e lo sfruttamento del calore sprigionato dalla combustione per generare energia elettrica, cosa da non sottovalutare di questi tempi.

Accantonata la sterile polemica in cui si cerca di dare delle responsabilità alle opposizioni di quello che non è stato fatto dalle decennali amministrazioni di sinistra, abbiamo dato la nostra disponibilità a individuare soluzioni costruttive in questo senso.

Ci aspettiamo quindi di essere coinvolti sulla tematica perchè è evidente che se ci troveremo, come sempre, di fronte al fatto compiuto come la realizzazione di un tempio crematorio al cimitero di Cambiano non potremo che essere contrari per le motivazione di logistica, valutazione di impatto ambientale e mancanza di una normativa regionale chiara come abbiamo più volte espresso.

Carlotta Paolieri, Lega Castelfiorentino