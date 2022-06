Piante amiche delle api nei giardini della scuola

Sono state consegnate questa settimana le bustine di semi di una pianta amica delle api, a conclusione dei progetti di educazione ambientale, promossi dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calenzano. Coinvolti in totale 950 alunni e 44 classi.

Le bustine di semi della pianta facelia sono state consegnate ad ogni classe della scuola dell’infanzia e primaria e potranno essere piantate in vasi, da posizionare nei giardini delle scuole. Insieme alle bustine è stato consegnato anche il calendario delle semine amiche delle api, dove per ogni stagione sono consigliati fiori e piante da piantare sui balconi e nei giardini, attrattive per questi insetti perché producono nettare e/o polline.

“Siamo molto felici di aver portato questi progetti nelle nostre scuole – ha commentato l’assessore all’ambiente -. I temi che abbiamo voluto inserire nell’educazione ambientale sono importanti e vengono affrontati dall’Amministrazione con i tanti progetti messi in campo per la sostenibilità ambientale. I progetti sono stati recepiti benissimo dalla dirigente, dalle insegnanti e dai bambini, che ringraziamo per la passione e l’attenzione che hanno messo nello svolgere i progetti. Siamo convinti che partire dai bambini sia il giusto modo per diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente nel quale viviamo”

I progetti di educazione ambientale sono stati tre: "Clima, Bosco, Olivi: Studiare la biodiversità degli ecosistemi partendo dalla ricchezza del nostro territorio", incollaborazione con il CNR-IBE (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Bioeconomia); "Le API a scuola", in collaborazione con l'ARPAT (Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani), che ha previsto lezioni sull’apicoltura e presentazione dell’arnia didattica e degli attrezzi necessari a estrarre il miele; "Tuteliamo l'ambiente: Il ciclo dell'acqua, Rifiuti zero, conosciamo l'organico, Plastic Free e Microplastiche", svolto in collaborazione con esperto tecnico esterno ex dipendente ARPAT.

Il 12 aprile si è tenuta la consegna dei disegni fatti dai bambini della scuola primaria Anna Frank di Settimello, con i quali è stata allestita la mostra in occasione della Festa delle Api e della biodiversità del 21 maggio.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa