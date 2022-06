Pieve a Nievole saluta l'Angela, che va in pensione

Si chiama Franca Fedi, ma in comune a Pieve a Nievole è stata e sarà per tutti l' Angela, la storica responsabile del settore pubblica istruzione, cultura e politiche sociali che è stata festeggiata in municipio nel suo ultimo giorno di lavoro.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale vogliamo sinceramente ringraziare “Angela” per quanto ha dato alla collettività tutta, per quanto impegno ha messo nell'assolvere il suo ruolo non privo di ostacoli soprattutto nel periodo peggiore della pandemia – le hanno detto il sindaco Gilda Diolaiuti e l’assessore di riferimento Erminio Maraia- . Ora goditi il meritato riposo, il settore resta in mani buone e continueremo a lavorare con il solito impegno e competenza”

Succederà ad Angela nella guida del settore pubblica istruzione, cultura e politiche sociali, la dottoressa Barbara Pollastrini alla quale l’amministrazione comunale formula i migliori auguri di buon lavoro.

Fonte: Ufficio Stampa